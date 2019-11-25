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İspanya'da Can Yaman izdihamı! Binlerce kişi karşıladı

Bir televizyon programına konuk olmak için İspanya'nın başkenti Madrid'e gelen ünlü oyuncu Can Yaman'ı yaklaşık 2 bin İspanyol hayranı karşıladı.

25.11.2019 00:17 | Son Güncelleme: 25.11.2019 00:17İspanya'da Can Yaman izdihamı! Binlerce kişi karşıladı

'nın başkenti 'e gelen aktör Can Yaman'ı havalimanı terminalinde yaklaşık 2 bin İspanyol hayranı karşıladı. Sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla Yaman'ın Madrid'e geleceğini öğrenen çok sayıda İspanyol, sabah erken saatlerde terminale gitti.

"HAVALİMANINDA SABAHLADIK"

Can Yaman'ın İspanyol hayranlarından Cristina, "Asturias, Cadiz, Valensiya, İspanya'nın her yerinden yüzlerce kişi Can Yaman'ı görmek için buraya geldi, onu çok seviyoruz. Biz dört arkadaş havalimanında sabahladık, 19 saattir bekliyoruz." ifadelerini kullandı. "Alicante'den sabah çok erken yola çıkıp 6 saat araba kullanarak geldim." diyen Maria ise tek arzusunun sadece oyuncu Can Yaman'ı görmek olduğunu söyledi.

İSPANYA'DAKİ FACEBOOK SAYFASININ 8 BİN ÜYESİ VAR

Madrid Barajas Adolfo Suarez Havalimanındaki birinci terminalin çıkışını dolduran Yaman'ın İspanyol hayranlarının, kalp şeklinde ve "Can" yazılı balonlar taşıdığı görüldü.

İspanyol ve Türkçe "Hoşgeldin", "Sen en iyisinin" yazılı pankartlar taşıyan Yaman hayranları, Facebook'ta 5 ay önce açtıkları "Can Yaman hayranları" sayfasının şimdiden 8 bin üyesi olduğunu belirtti. Bu arada Yaman hayranlarının sayılarının çok fazla olması nedeniyle havalimanındaki özel güvenlikçilerin yanı sıra İspanya ulusal polisi ve jandarma da takviye olarak geldi.

HAYRANLARIYLA BULUŞACAK

Kapıların açılıp Can Yaman'ın çıkışıyla yaşanan izdihamı önlemek için güvenlik koridoru oluşturan İspanyol polisi, Türk aktörü koşarak havalimanından çıkardı. Bu sırada bazı kadın hayranların fenalık geçirdiği görüldü. Havalimanı dışında özel araca bindirilen Can Yaman, polis aracı eşliğinde oteline gitti.

İspanya'da Mediaset televizyon grubunun programlarına konuk olacak Yaman, pazartesi ve salı günü röportajlar vererek, hayranlarıyla buluşacak.


Can Yaman, İspanya, Madrid, Sabah, Magazin

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