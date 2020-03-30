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İspanya'da Çinli kadın metro istasyonunda panolara tükürdü

İspanya'da metro istasyonuna gelen Çinli kadın, istasyonun girişinde bulunan panolara tükürdü.

30.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:03
İspanya'da Çinli kadın metro istasyonunda panolara tükürdü

İspanya 'da metro istasyonuna gelen Çinli kadın, istasyonun girişinde bulunan panolara tükürdü. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ülkenin başkenti Madrid'de, Çinli bir kadın metro istasyonunda sıra beklerken panoların bulunduğu duvara doğru yönelerek, panolara tükürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki büyüdü.

Görüntü Dökümü

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-Kadının panolara tükürme anı

-Detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler: İspanya, Güncel
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