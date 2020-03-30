İspanya'da Çinli kadın metro istasyonunda panolara tükürdü
İspanya'da Çinli kadın metro istasyonunda panolara tükürdüİspanya, (DHA)- İspanya'da metro istasyonuna gelen Çinli kadın, istasyonun girişinde bulunan panolara tükürdü.
30.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:31
İspanya 'da Çinli kadın metro istasyonunda panolara tükürdü
İspanya, (DHA)- İspanya'da metro istasyonuna gelen Çinli kadın, istasyonun girişinde bulunan panolara tükürdü. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.
Ülkenin başkenti Madrid'de, Çinli bir kadın metro istasyonunda sıra beklerken panoların bulunduğu duvara doğru yönelerek, panolara tükürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki büyüdü.
İspanya, (DHA)- İspanya'da metro istasyonuna gelen Çinli kadın, istasyonun girişinde bulunan panolara tükürdü. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.
Ülkenin başkenti Madrid'de, Çinli bir kadın metro istasyonunda sıra beklerken panoların bulunduğu duvara doğru yönelerek, panolara tükürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki büyüdü.
Kaynak: DHA