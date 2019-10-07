Haberler » Dünya » Haber

İspanya'da en büyük uyuşturucu şebekesi çökertildi

İspanya'da en büyük uyuşturucu ve para aklama şebekesi çok sayıda ülkenin katılımıyla ortak düzenlenen operasyonla çökertildi.

07.10.2019 12:47İspanya'da en büyük uyuşturucu şebekesi çökertildi
İspanya'da en büyük uyuşturucu ve para aklama şebekesi çok sayıda ülkenin katılımıyla ortak düzenlenen operasyonla çökertildi. 81 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 2 milyon Euro nakit para ele geçirildi.
İspanya'daki en büyük uyuşturucu ve para aklama şebekesi, İngiltere, İsveç, Portekiz, Kolombiya ve İspanya polisinin ortak operasyonuyla çökertildi.
Europol ve İspanya Ulusal Polis Birliği'nin düzenlediği operasyonda, 81 şüpheli gözaltına alınırken, 3,2 ton uyuşturucunun, 2 milyon Euro (12 milyon 600 bin TL), 2 yelkenli, lüks yat ve çok sayıda spor otomobilin ele geçirildiği belirtildi.
Operasyona dair görüntüler ise polis kamerasınca anbean kaydedildi.



İspanya, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
18:01 'Tecavüz sıradan, ağlamak yasaktı': Uygur Türkü kadın Çin'de toplama kampında yaşadıklarını anlattı
17:46 Dünyanın en çok fotoğraflanan etkinliklerinden Albuquerque Uluslararası Balon Festivali başladı
17:37 İtalya'da mültecileri taşıyan bot battı 13 kişi öldü
17:37 Öso fırat'ın doğusuna hazır (2)
17:36 Irak ordusu hükümet karşıtı gösterilere müdahalede orantısız güç kullanıldığını kabul etti
17:36 Sibirya'da tek öğretmen ve tek öğrencili okulda son eğitim yılı
17:31 Hong Kong'daki gösterilerde bir gazeteciye molotof kokteyli isabet etti