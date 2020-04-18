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İspanya'da eşine saç boyası yapan adamın imtihanı kamerada

İspanya'da eşine saç boyası yapan adamın imtihanı kameradaİspanya, (DHA) ? . İspanya'nın Valencia kentinde, yaşayan Miguel Sendra adlı kişi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kuaförlüğe soyundu.

18.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 18.04.2020 13:31
İspanya 'da eşine saç boyası yapan adamın imtihanı kamerada
İspanya, (DHA) ? . İspanya'nın Valencia kentinde, yaşayan Miguel Sendra adlı kişi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kuaförlüğe soyundu. Badana fırçasıyla eşine saç boyası yapan adamın imtihanı kameraya yansıdı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs alışkanlıkları değiştirmeye devam ediyor. Salgın nedeniyle içine kapanan dünyanın bir çok ülkesinden renkli görüntüler gelmeye devam ediyor. Özellikle kuaförlerlerin kapalı olması, insanlara kendi çözümlerini üretmeye teşvik ediyor. İspanya'nın Valencia kentinde, yaşayan Miguel Sendra adlı kişi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kuaförlüğe soyundu.
EŞİNİN SAÇINI BADANA FIRÇASIYLA BOYADI
Evde saç boyası fırçası bulamayan Sendra, badana fırçası kullandı. Evde saç boyama fırçası olmadığı için badana fırçası kullanan Sendra, oldukça zorlandı. O anları kaydeden ailenin çocuğu görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. İspanya’da eşine saç boyası yapan adamın imtihanı kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Valencia, İspanya, Miguel, Güncel
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