İspanya'da Eşitlik Bakanı İrene Montero'da koronavirüs çıktı
İspanya'da, Eşitlik Bakanı İrene Montero'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı, birlikte yaşadığı Başbakan Yardımcısı ve Podemos Partisi lideri Pablo Iglesias'ın da karantinaya alındığı bildirildi.
12.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:58
İspanya 'da, Eşitlik Bakanı İrene Montero'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı, birlikte yaşadığı Başbakan Yardımcısı ve Podemos Partisi lideri Pablo Iglesias'ın da karantinaya alındığı bildirildi.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eşitlik Bakanı İrene Montero'ya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Açıklamada, Montero ile birlikte yaşayan Başbakan Yardımcısı Pablo İglesias'ın da tedbir amaçlı karantinada olduğu ifade edildi.
İspanya'da koalisyon ortağı aşırı sol Podemos Partisinin lideri İglesias ile birlikte olduğu Bakan İrene Montero'un üç çocuğu bulunuyor.
Bu arada Başbakan Pedro Sanchez'in Kovid-19 salgını dolayısıyla basın toplantılarını telematik sistem yoluyla yaparak, gazetecilerin sorularını dijital ortamda yanıtlayacağı duyuruldu.
Öte yandan eski İspanya Meclis Başkanı ve bir dönem Sağlık ve Bayındırlık Bakanlığı yapan Ana Pastor'da da koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Pastor'un evinde karantinada bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox Partisinin Genel Sekreteri Javier Ortega Smith'de de koronavirüs çıkmıştı.
İspanyol Meclisi, koronavirüs vakalarından dolayı bir hafta süreyle çalışmalarına ara verme kararı almıştı.
İspanya'da koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 56'ya çıkarken yarısı başkent Madrid'de olmak üzere 2 bin 200'den fazla vaka bulunuyor.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eşitlik Bakanı İrene Montero'ya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Açıklamada, Montero ile birlikte yaşayan Başbakan Yardımcısı Pablo İglesias'ın da tedbir amaçlı karantinada olduğu ifade edildi.
İspanya'da koalisyon ortağı aşırı sol Podemos Partisinin lideri İglesias ile birlikte olduğu Bakan İrene Montero'un üç çocuğu bulunuyor.
Bu arada Başbakan Pedro Sanchez'in Kovid-19 salgını dolayısıyla basın toplantılarını telematik sistem yoluyla yaparak, gazetecilerin sorularını dijital ortamda yanıtlayacağı duyuruldu.
Öte yandan eski İspanya Meclis Başkanı ve bir dönem Sağlık ve Bayındırlık Bakanlığı yapan Ana Pastor'da da koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Pastor'un evinde karantinada bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox Partisinin Genel Sekreteri Javier Ortega Smith'de de koronavirüs çıkmıştı.
İspanyol Meclisi, koronavirüs vakalarından dolayı bir hafta süreyle çalışmalarına ara verme kararı almıştı.
İspanya'da koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 56'ya çıkarken yarısı başkent Madrid'de olmak üzere 2 bin 200'den fazla vaka bulunuyor.
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Kaynak: AA
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