İspanya'da futbol durdu
Koronavirüs İspanya'da da futbolu vurdu.
12.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:40
Koronavirüs İspanya 'da da futbolu vurdu. La Liga, salgın nedeniyle maçların durum tekrar değerlendirilene kadar askıya alındığını açıkladı.
Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını spor faaliyetlerini sekteye uğratmaya devam ediyor. Daha önce İtalya'da tüm spor müsabakaları 3 Nisan'a kadar ertelenirken, bugün La Liga yönetimi de futbola ara verildiğini duyurdu. Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun testinin pozitif çıkması ve futbol takımı da dahil olmak üzere kulübün karantinaya alınmasının ardından La Liga'dan maçları durdurma kararı geldi.
Kararın en az 2 haftalık olduğu belirtilirken, virüsten etkilenen kulüplerde kararlaştırılan karantinaların ve ortaya çıkabilecek diğer olası durumların tamamlanmasından sonra kararın yeniden değerlendirileceği ifade edildi.
(İHA)
Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını spor faaliyetlerini sekteye uğratmaya devam ediyor. Daha önce İtalya'da tüm spor müsabakaları 3 Nisan'a kadar ertelenirken, bugün La Liga yönetimi de futbola ara verildiğini duyurdu. Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun testinin pozitif çıkması ve futbol takımı da dahil olmak üzere kulübün karantinaya alınmasının ardından La Liga'dan maçları durdurma kararı geldi.
Kararın en az 2 haftalık olduğu belirtilirken, virüsten etkilenen kulüplerde kararlaştırılan karantinaların ve ortaya çıkabilecek diğer olası durumların tamamlanmasından sonra kararın yeniden değerlendirileceği ifade edildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs, İspanya, La Liga, Futbol, Güncel
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