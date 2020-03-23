İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı
Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen İspanya La Liga ile ilgili karar verildi. Daha önce 2 hafta süre ile maçların durdurulduğu İspanya'da tüm maçlar süresiz bir şekilde ertelendi.
23.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:17
İspanya 'da La Liga yönetimi, profesyonel futbol müsabakalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle süresiz askıya aldı.
HAYATİ RİSK BİTENE KADAR ASKIDA
La Liga'dan yapılan yazılı açıklamada, İspanya hükümet yetkililerinin herhangi bir sağlık riski oluşturmadan devam ettirilebileceklerini düşünene kadar tüm profesyonel futbol müsabakalarının askıya alındığı belirtildi.
Maçların askıya alınmasıyla ilgili kararın İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ile alındığı duyuruldu.
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Kaynak: AA
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