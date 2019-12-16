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İspanya'da futbol maçı ırkçı tezahürattan dolayı yarıda kesildi

İspanya 2. futbol liginde oynanan Rayo Vallecano-Albacete karşılaşması, ev sahibi takımın taraftarlarınca yapılan ırkçı tezahüratlardan dolayı yarıda kesildi.

16.12.2019 00:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 00:20İspanya'da futbol maçı ırkçı tezahürattan dolayı yarıda kesildi
2. futbol liginde oynanan Rayo Vallecano-Albacete karşılaşması, ev sahibi takımın taraftarlarınca yapılan ırkçı tezahüratlardan dolayı yarıda kesildi.
Albacete'de forma giyen 30 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Roman Zozulya'yı hedef alan ırkçı tezahüratlar yapan Rayo Vallecanolu taraftarları stadyumda anons yaparak iki kez uyaran hakem Jose Luis Lopez Toca, futbolcu Zozulya'ya destek olmak için ikinci yarı sahaya çıkmak istemeyen Albacete takımının kararını da dikkate alarak son 45 dakikayı oynatmadı.
Ukraynalı futbolcuyu ülkesindeki aşırı sağcı gruplara bağlı olmakla suçlayan Rayo Vallecanolu taraftarlar, maç boyunca "Zozulya bir Nazisin" diye bağırarak, hakaret içerikli tezahüratlar yaptı.
Zozulya, 2016-2017 sezonunun ortasında Real Betis'ten kiralık olarak Rayo Vallecano'ya transfer olmuş ancak taraftarların tepkisinden dolayı bu takımda forma giyemeden sözleşmesini feshederek ayrılmak zorunda kalmıştı.

Rayo Vallecano, İspanya, Futbol, Güncel

Kaynak: AA

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