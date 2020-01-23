Haberler » Güncel » İspanya'da Gloria kasırgasında 11 kişi öldü - Haber

İspanya'da Gloria kasırgasında 11 kişi öldü

İspanya'da 5 gündür etkili olan Gloria kasırgasında 11 kişi öldü, 5 kişi de kayboldu.

23.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:56İspanya'da Gloria kasırgasında 11 kişi öldü
'da 5 gündür etkili olan Gloria kasırgasında 11 kişi öldü, 5 kişi de kayboldu.
Sivil Koruma ve özerk yönetim hükümetinden yapılan açıklamalarda, son 5 günde kötü hava koşulları nedeniyle Valensiya'da 5, Katalonya ve Endülüs'te 2'şer, Castilla y Leon ve Asturias'ta ise birer kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Katalonya ve Balear Adaları bölgelerinde kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.
Sivil Koruma ekipleri, Gloria kasırgasının ülkeyi terk etmesine rağmen bölge sakinlerinden temkinli olmayı sürdürmelerini istedi.
Yoğun kar yağışı, şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle ülkede milyonlarca avroluk maddi hasar olduğu ifade ediliyor.
Başbakan Pedro Sanchez'in kasırgadan en çok etkilenen bölgeleri bugün ziyaret ederek, yetkililerden bilgi alacağı açıklandı.

İspanya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:48  Karabük'te anestezi ile diş sağlığı hizmeti başladı
17:48  Halkın sorunları dinleniyor
17:48  Karabük'te OSB toplantısı yapıldı
17:52  BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖĞRENCİ SERVİSİ ALEV ALEV YANDI
17:47  "Toprak Dede"yi fidan dikerek andılar
23.01.2020 17:54:33