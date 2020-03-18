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İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor

İtalya'nın ardından yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci Avrupa ülkesi olan İspanya'da halk, her akşam sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla balkon ve pencerelere çıkıp şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor.

18.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:15

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci Avrupa ülkesi olan İspanya'da salgından korunmak için evlerinde bulunan halk, her akşam sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla balkon ve pencerelere çıkıp şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor.

BİR ÖNCEKİ İSPANYA KRALINI PROTESTO ETTİLER

Ayrıca vatandaşlar bu sefer bir önceki İspanya kralı King Juan Carlos'u ise Suudi Arabistan'dan aldığı milyonlarca doları virüs ile mücadele eden ülkenin sağlık sistemine bağışlamadığı için tencere ve tavalar ile protesto gösterileri yaptı.

ÖLÜ SAYISI 558'E YÜKSELDİ

Öte yandan, İspanya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 558'e yükseldi. Ülkede koronavirüs vaka sayısı ise 13 bin 716'ya çıktı.

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İspanya’da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor

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Avrupa ülkesi İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İspanya, Avrupa, Wuhan, Dünya , Güncel

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