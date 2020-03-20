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İspanya'da halktan sağlık çalışanlarına teşekkür

İspanya'da halk her akşam korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına müzik ve alkış eşliğinde teşekkür ediyor.

20.03.2020 23:45 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:45
İspanya'da halktan sağlık çalışanlarına teşekkür
İspanya 'da halk her akşam korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına müzik ve alkış eşliğinde teşekkür ediyor.

Tüm dünyada yayılan ve küresel bir salgına dönüşen korona virüse karşı insanlar birlik oldu. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen İspanya'da halk korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına evlerinden destek oluyor. İspanya halkı her akşam evlerinin camlarından ve balkonlarından müzik ve alkış sesleri eşliğinde sağlık çalışanlarına şükranlarını sunuyor.

İspanya'da toplam korona virüs vakası 20 bin 412'ye ulaştı, korona virüse bağlı ölümler ise bin 50'ye yükseldi. - SEVİLLA

Kaynak: İHA

Etiketler : İspanya, Güncel

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