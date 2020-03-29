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İspanya'da hastaneler Covid-19 hastaları ile dolup taşıyor, insanlar koridorlarda tedavi görüyor

Avrupa genelinde en fazla Covid-19 vakasına rastlanan ülkelerden biri olan İspanya'da hastaneler dolup taşıyor. 'Şanslı olanlar' yatak ve tekerlekli sandalyelerde yer bulabilirken kimileri odalarda yer kalmadığı için koridorlara serilen ince paspasların üzerinde yatarak tedavi görüyor

29.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:14
İspanya'da hastaneler Covid-19 hastaları ile dolup taşıyor, insanlar koridorlarda tedavi görüyor
Dünya ve Avrupa genelinde en fazla Covid-19 vakasına rastlanan ülkelerden biri olan İspanya 'da hastaneler dolup taşıyor.

Ülke genelinde on binlerce kişi virüse yakalanırken binlerce kişi de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, İspanya, Avrupa, Dünya

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