Haberler » Güncel » İspanya'da havalimanında yangın - Haber

İspanya'da havalimanında yangın

İspanya'da havalimanında yangınİspanya, (DHA)- İspanya'da Alicante Havalimanı'nda yangın çıktı.

16.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:48
'da havalimanında yangın
İspanya, (DHA)- İspanya'da Alicante Havalimanı'nda yangın çıktı. Acil durum ekipleri, havalimanı çalışanları ve yolcuları tahliye ederken, uzun bir süre havalimanında uçuşlara izin verilmedi. Yetkililer, yangında yaralanan olmadığını duyurdu.
İspanya'nın Alicante kentiyle aynı isme sahip Alicante Havalimanı'nda dün yerel saatle 15.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine gelen acil durum ve itfaiye ekipleri, bina içerisinde bulunan yolcu ve çalışanları tahliye etti. Yetkililer, yangında herhangi bir yaralanma meydana gelmediğini duyurdu.
Yangının söndürülmesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından uçuşlar yeniden başladı.
İspanya'da havalimanında yangın

İspanya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:43  Okulun "Filiz Abla"sı minik bedenleri ısıttı - SİİRT - Haber
12:42  Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeni bulundu-3 - Haber
12:42  Irak'ta Suudi Arabistan sınırı yakınında bombalı saldırı: 6 yaralı - Haber
12:38  Mimarlık ödülünü Başkan Uysal aldı - Haber
12:37  Aydın Ticaret Borsası'ndan Başkan Fatih Atay'a ziyaret - Haber
09:54  Arkadaşının kapısına, "Mahrem görüntülerin elimde" yazılı not bırakıp 350 bin lira para istedi - Haber
09:47  Soğuğu en iyi anlatan an! Fotoğraftaki otomobil, bir gölün üzerinde - Haber
09:17  Diyanet'in çok konuşulan kararı sonrası Abdullah Amca'nın tabure zaferi - Haber
09:03  Pastanede cinayet anı kamerada! Defalarca tetiğe bastı - Haber
08:13  Son dakika: Hakkari'de eğitim kazası: 2 asker şehit, 2 asker yaralı - Haber
16.01.2020 12:44:20