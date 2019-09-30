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İspanya'da hırsızların son kurbanı Casemiro

İspanya'da forma giyen ve evi soyulan futbolcular listesine Real Madrid'de oynayan Carlos Henrique Casemiro da eklendi. İspanyol basını hırsızların, Madrid derbisi oynanırken eve girdiğini yazdı.

30.09.2019 16:30

La Liga'nın 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanan Atletico Madrid-Real Madrid maçı sırasında, eşi ve kızı içerideyken Casemiro'nun evine giren hırsızların, saat, mücevher gibi değerli eşyaları alıp çıktığı bildirildi. İspanyol basınında yer alan haberlerde soyguncuların, evde bulunan Casemiro'nun eşi ve kızına zarar vermedikleri ancak her ikisinin de çok korktukları belirtildi.

"BİRİ BİTİYOR DİĞERİ BAŞLIYOR"

Bu arada Casemiro'nun Real Madrid'den takım arkadaşı Lucas Vazquez'in eşi Macarena Rodriguez, son zamanlarda artan ve kendilerinin de mağdur oldukları hırsızlık olaylarına tepki gösterdi. Yazın tatildeyken evleri soyulan Rodriguez, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Biri bitiyor diğeri başlıyor. Ne zaman evinde rahat yaşayabilirsin? Ne zaman işine rahat gidebilirsin?" diye yazdı.

"BU OLAY ÇOK KÖTÜ, OLAN EŞYAYA OLSUN"

Yazın evi soyulan diğer bir futbol adamı olan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane da, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Club Brugge'e karşı oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Casemiro'nun evinin soyulmasıyla ilgili bir soruya cevap verdi. Zidane, "Bu olay çok kötü. Sadece futbolcularım için değil her insan için aynı. Bunlar hoş olmayan şeyler. Geçen gün Casemiro'ya oldu ve şans eseri ciddi bir şey olmadı. Olan eşyaya olsun. Umarım başka kimsenin başına gelmez." şeklinde konuştu.

İŞTE EVİNE HIRSIZ GİREN FUTBOLCULAR

La Liga'da son bir yıldır evlerine hırsız giren diğer futbolcular şunlar: , Gabriel Paulista, Ezequiel Garay, Geoffrey Kondogbia (Valencia), Ramiro Funes Mori, Toko Ekambi (Villarreal), William Carvalho, Joaquin Sanchez (Real Betis), Kevin Prince Boateng, Jordi Alba, Gerard Pique, Arthur Melo (Barcelona), Karim Benzema, Isco (Real Madrid), Alvaro Morata (Atletico Madrid).

İspanya'da hırsızların son kurbanı Casemiro

Real Madrid, La Liga, İspanya, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR(4)
MEMLEKETİM:Hirsizlar Robinhud gibi zenginden alip fakire veriyor.
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..........:Bize ne kardeşim bunlar sadece oynadıkları futbolla haber olmalılar hırsız varsa polise şikayetçi olsunlar yakalatsınlar
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BAZILARI ŞÖYLE DER:BİZİM ÜLKEDE OLSA KIYAMET KOPARTIRDI. .
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CIMBOMBOM:Gülüp gecmistir.
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