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İspanya'da hükümet krizi çözüldü

İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez liderliğinde kurulan koalisyon hükümeti, meclisten güvenoyu aldı.

07.01.2020 17:43 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:48 İspanya'da hükümet krizi çözüldü
'da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez liderliğinde kurulan koalisyon hükümeti, meclisten güvenoyu aldı.

İspanya parlamentosunda bugün yapılan oylama sonucu Pedro Sanchez'in lideri olduğu PSOE ile Unidas Podemos ittifakının kurduğu koalisyonun hükümeti güvenoyu aldı. Bir yıldan bu yana siyasi krizin aşılamadığı ülkede koalisyon hükümeti, milletvekillerinden aldığı artı 2 oy ile hükümet kurma yolunda engelleri aştı. Koalisyon hükümetine 167 milletvekili destek verirken, 165 milletvekili ise karşı oy kullandı. Oylamada 18 milletvekilinin ise çekimser oy kullandığı bildirildi.

Sayısal olarak yeterli desteği almış görünen yeni koalisyonun kırılgan olması nedeniyle, ülkede yeni siyasi krizlerin ortaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. - MADRİD

Pedro Rodriguez Ledesma, Hükümet, İspanya, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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