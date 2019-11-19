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İspanya'da ikinci Luis Enrique dönemi

İspanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğüne yeniden Luis Enrique'nin getirildiğini açıkladı.

19.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:09İspanya'da ikinci Luis Enrique dönemi

Milli Takımı'nda 2. Luis Enrique dönemi resmen başladı. Haziran ayında ailevi sebeplerden dolayı milli takım teknik direktörlüğü görevinden ayrılan Enrique, federasyon tarafından tekrardan takımın başına getirildi. İspanya Milli Takım Teknik Direktörlüğünü Luis Enrique'den sonra devralan Robert Moreno ise Enrique'nin görevine dönmesine engel olmak istemediğini belirterek bu durumda takımdan ayrılmayı kabul ettiğini federasyona iletti.

AĞUSTOS'TA KIZI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Robert Moreno, İspanya Milli Takımı başında 6 galibiyet, 2 beraberlik alırken, ülkesine 2020 Avrupa Şampiyonası'na grup lideri olarak gitme hakkı kazandırdı. Moreno, İspanya Milli Takımı'nın yanı sıra Roma, Celta Vigo ve Barcelona'da Luis Enrique ile birlikte çalışmıştı. Enrique'nin 9 yaşındaki kızı Xana, Ağustos ayında kansere yenik düşerek hayatını kaybetmişti.


Luis Enrique, İspanya, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI (1)
VATANDAŞ:kurada ispanya ile karşılaşmazsak bu mesajı gören herkese istediğini ısmarlarım istediğini. kesinlikle ispanya ile karşılaşacağız. iddiaya bile girerim
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