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Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle İspanya'da karantina kurallarına uymayan bir kadın mahkemeye çıkarılmasını çıplak bir şekilde polis arabasının üstüne çıkarak protesto etti.

13.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:09

İspanya 'nın Malaga şehrine bağlı Torremolinos'un Costa del Sol bölgesinde koronavirüs salgınına yönelik karantina yasağı kurallarına uymadığı için mahkemeye çıkarılarak, kefaletle serbest bırakıldı. Duruma tepki gösteren kadın, çıplak halde polis arabasının üzerine çıkarak protesto etti.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

41 yaşındaki kadına copla müdahale eden polis memurları, kimliği açıklanmayan kadını tekrardan gözaltına aldı. Kadın ambulansla olay yerinden uzaklaştırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

İSPANYA'DAKİ SON DURUM

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 517 artışla 17 bin 489'a çıktı. Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 477 artışla toplamda 169 bin 496 oldu. Vaka sayısında dün açıklanan artış 4 bin 177 idi. Dün 619 olarak açıklanan günlük ölü sayısı ise bugün 517'ye geriledi.

Ayrıca Kovid-19 hastalarından taburcu edilenlerin toplam sayısının 2 bin 336 artışla 64 bin 727'ye çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İspanya, Polis, Dünya
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