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İspanya?da karantina altındaki 89 yaşındaki kadına doğum günü jesti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelene İspanya'da salgına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında 89 yaşına giren Lola adlı yaşlı kadının doğum günü mahalledeki komşuları tarafından kutlandı.

07.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:32
İspanya?da karantina altındaki 89 yaşındaki kadına doğum günü jesti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelene İspanya 'da salgına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında 89 yaşına giren Lola adlı yaşlı kadının doğum günü mahalledeki komşuları tarafından kutlandı. Mahalleli, balkonlara çıkarak yaşlı kadını alkışladı.

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da 89 yaşına giren bir kadının doğum günü, mahalleli tarafından kutlandı. Lola adlı kadının doğum gününü kutlamak için balkonlara çıkan mahalleli, alkışlar ve ıslıklarla destek verdi. O anlar amatör kameralarca an be an kaydedildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: League Of Legends, Koronavirüs, İspanya, Dünya
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Haberler ›› Dünya ››İspanya?da karantina altındaki 89 yaşındaki kadına doğum günü jesti - Haberler

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