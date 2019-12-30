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İspanya'da kilisede patlama: En az 14 yaralı

İspanya'da bir festival sırasında kasabadaki kilisenin çan kulesinde patlama meydana geldi.

30.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:43 İspanya'da kilisede patlama: En az 14 yaralı

İspanya'da bir festival sırasında kasabadaki kilisenin çan kulesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre, çan kulesinde bulunan hava fişeklerin alev alması sonucu meydana gelen patlamada en az 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlama, Barselona'nın kuzeyindeki Centelles kasabasında bir kilisede meydana geldi. Kasabadaki 'Festa Del Pi' festivali sırasında kilisenin çan kulesinde meydana gelen patlama sonrası 14 kişinin yaralandığı ve 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda acil durum ekibi ve 2 de helikopter gönderildi. İlk belirlemelere göre patlamanın, festival için kilisenin çan kulesine koyulan havai fişeklerin alev alması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Patlama anı

-Kurtarma helikopterin gelişi

-Kilisenin önündeki meydandan görüntüler

-Çevredekiler



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Kaynak: DHA

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