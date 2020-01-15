Haberler » Güncel » İspanya'da kimya fabrikasında patlama 1 ölü, 8 yaralı - Haber

İspanya'da kimya fabrikasında patlama 1 ölü, 8 yaralı

İspanya'da kimya fabrikasında patlama 1 ölü, 8 yaralıİspanya, (DHA)- İspanya'da kimyal fabrikasında patlama meydana geldi.

15.01.2020 11:51 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:23
'da kimya fabrikasında patlama 1 ölü, 8 yaralı
İspanya, (DHA)- İspanya'da kimyal fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, oluşan şok dalgası nedeniyle yakınlarda bulunan bir ev çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
İspanya'nın Tarragona kentindeki La Canonja bölgesinde bulunan kimya fabrikasında dün akşam patlama meydana geldi. Yerel medya, pPatlama sonucu oluşan şok dalgası nedeniyle, yakında bulunan bir evin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu. Kurtarma ekipleri 8 kişinin yaralandığını belirtirken, patlama nedeniyle herhangi bir kimyasal tehlike bulunmadığı ifade edildi.
İspanya'da kimya fabrikasında patlama 1 ölü, 8 yaralı

İspanya, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  AFSÜ Rektörü Okumuş'tan okul bahçesindeki yanık vakası açıklaması - Haber
16:36  Osmaniye'de doktorun burnunu kıran saldırgan tutuklandı (2) - Haber
16:36  Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti - Haber
16:36  Karabük'ten kısa kısa - Haber
16:31  Memurlar bordro yaktı - Haber
15:50  ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu - Haber
15:40  Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı - Haber
15:17  Son dakika: Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı - Haber
13:51  25 öğrencisini istismar etmekle suçlanan öğretmen için Cumhuriyet tarihinin en ağır cezası isteniyor - Haber
13:50  Rus milletvekili, sıcak havalar için ABD'yi suçladı - Haber
15.01.2020 16:39:42