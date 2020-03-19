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İspanya'da korona bilançosu artıyor

İspanya'da 2 bin 378 korona virüsü vakası daha doğrulanırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 767'ye ulaştı.

19.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:00
İspanya'da korona bilançosu artıyor
İspanya 'da 2 bin 378 korona virüsü vakası daha doğrulanırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 767'ye ulaştı.

Korona virüsü salgının hızla devam ettiği İspanya'da 2 bin 378 kişide daha virüs tespit edilmesinin ardından ülkedeki toplam vaka sayısı 17 bin 147'ye yükseldi. Virüs nedeniyle 129 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede, can kaybı sayısı 767'ye ulaştı.

Öte yandan uzmanlar, İspanya'da korona virüsü testi sayısının yetersiz olmasından dolayı sağlık yetkilileri tarafından kaydedilen toplam vaka sayısının gerçeği yansıtmadığını, bu nedenle ilerleyen günlerde vaka sayısında artışın devam edeceğini düşünüyor. - MADRİD

Kaynak: İHA

Etiketler : İspanya, Güncel

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