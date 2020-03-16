- İspanya'da korona nedeniyle ölü sayısı 342'ye yükseldi- Cadde ve sokaklar virüsün ardından...
- İspanya'da korona nedeniyle ölü sayısı 342'ye yükseldi Cadde ve sokaklar virüsün ardından sessizliğe büründü İspanya'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 342'ye yükseldiği açıklandı.
16.03.2020 23:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:55
- İspanya'da korona nedeniyle ölü sayısı 342'ye yükseldiCadde ve sokaklar virüsün ardından sessizliğe büründü
MADRİD - İspanya'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 342'ye yükseldiği açıklandı. Cumartesi günü acil durum ilan edilen ülkede cadde ve sokaklar boş kaldı. Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan ölümcül korona virüsü Avrupa'da etkisini sürdürüyor. İspanya'da son olarak 48 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 342'ye, vaka sayısının ise 9 bin 428'e yükseldiği duyuruldu. Ülkede artan ölü ve vaka sayılarının ardından korona virüsüne karşı alınan önlemler sonrası cadde ve sokaklar boş kaldı. Geçtiğimiz Cumartesi ülke genelinde acil durum ilan edilmesiyle yetkililer halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarısı yapıyor. Ülkenin genelinde olduğu gibi Barselona'da da çoğu dükkan geçtiğimiz Cumartesi'den bu yana kepenk kapatmış durumda. Bölgede sadece market ve eczanelerin açık kalmasına izin verildi.
MADRİD - İspanya'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 342'ye yükseldiği açıklandı. Cumartesi günü acil durum ilan edilen ülkede cadde ve sokaklar boş kaldı. Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan ölümcül korona virüsü Avrupa'da etkisini sürdürüyor. İspanya'da son olarak 48 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 342'ye, vaka sayısının ise 9 bin 428'e yükseldiği duyuruldu. Ülkede artan ölü ve vaka sayılarının ardından korona virüsüne karşı alınan önlemler sonrası cadde ve sokaklar boş kaldı. Geçtiğimiz Cumartesi ülke genelinde acil durum ilan edilmesiyle yetkililer halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarısı yapıyor. Ülkenin genelinde olduğu gibi Barselona'da da çoğu dükkan geçtiğimiz Cumartesi'den bu yana kepenk kapatmış durumda. Bölgede sadece market ve eczanelerin açık kalmasına izin verildi.
Kaynak: İHA
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