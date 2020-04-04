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- İspanya'da korona vakası görülmeyen tek yer: Zahara de la Sierra

- İspanya'da korona vakası görülmeyen tek yer: Zahara de la Sierra Avrupa'daki en fazla korona virüs vakasının bulunduğu İspanya'da, Sevilla ile Cebelitarık arasında kalan Zahara de la Sierra kasabası şu ana kadar ülkede korona virüsün bulaşmadığı tek bölge olarak mücadelesini sürdürüyor.

04.04.2020 23:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 23:10
- İspanya 'da korona vakası görülmeyen tek yer: Zahara de la Sierra
MADRİD - Avrupa 'daki en fazla korona virüs vakasının bulunduğu İspanya'da, Sevilla ile Cebelitarık arasında kalan Zahara de la Sierra kasabası şu ana kadar ülkede korona virüsün bulaşmadığı tek bölge olarak mücadelesini sürdürüyor.
Yaklaşık 3 haftadır karantina altında bulunan ve Avrupa'daki en fazla korona virüs vakasının bulunduğu İspanya'da Covid-19'a rastlanmayan tek bölge Zahara de la Sierra kasabası. Tek katlı beyaz evleri, zeytin ağaçları ve bin 400 kişilik nüfusuyla Zahara de la Sierra kasabası, İspanya'da korona virüsün giremediği tek yer. Sevilla ile Cebelitarık arasında kalan küçük Endülüs kasabası, Orta Çağdan kalma mekanlarıyla turistlerin de uğrak yeri. Ancak korona virüs salgının İspanya'da baş göstermesinden bu yana getirilen karantina uygulaması, kasabaya korona virüsün girmesini engelledi.
İspanya hükümeti 14 Mart'ta ülkeyi karantina altına alırken, temel ihtiyaçlar dışında vatandaşların evde kalmasını isteyen Zahara Belediye Başkanı Santiago Galvan, kasabanın 5 girişinden 4'ünü kapatarak turistlerin kasabaya girişini engelledi. Belediye Başkan Galvan, "Güvenlik nedeniyle almaktan çekinmediğimiz bir karardı. Polis ve sivil muhafızların yardımıyla uyguladık" dedi.
Kasabaya giriş yapan araçlar dezenfekte ediliyor
Zahara Belediye Başkanı Santiago Galvan, 1 polis tarafından korunan kasabanın kalan tek giriş noktasına gelen her aracı çamaşır suyu ve dezenfektanlarla da yıkattığını belirtti. Ayrıca 3 günde bir sabah erken saatlerinde 10 kişilik bir grup kasaba sokaklarını dezenfekte ediyor. Yerel bir işletme, bölge sakinlerinin dışarı çıkmaması için yiyecek ve tıbbi malzeme gibi diğer ürünlerin teslimi için 2 görevli çalıştırıyor.
Kasaba ayrıca, yerel işletmeler ve serbest meslek sahiplerinin elektrik, su ve vergilerini karşılamak için olağanüstü fonunu kullanıyor. Ayrıca her Cuma akşamı Belediye Başkanı Galvan bir belediye aracını evlerinde sıkılan halka destek olmak için sokak sokak gezdirerek müzik yayını yaptırıyor. Başkan Galvan, kasabanın işletmelerine kendi başına yardım etmeye devam edemeyeceğini, yerel veya ulusal hükümete başvurmak zorunda kalacağını belirterek, "Bu devam ederse bir çeşit finansal akciğere ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.
Öte yandan İtalya'dan sonra en yüksek ölüm oranının kaydedildiği İspanya'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 11 bin 744, vaka sayısı ise 124 bin 736 olarak açıklandı. - İspanya’da korona vakası görülmeyen tek yer: Zahara de la Sierra

Kaynak: İHA

Etiketler: Cebelitarık, Sevilla, İspanya, Avrupa, Güncel

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- İspanya'da korona vakası görülmeyen tek yer: Zahara de la Sierra
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