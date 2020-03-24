Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››İspanya'da korona virüs bilançosu: 2 bin 696 ölü - Haberler

İspanya'da korona virüs bilançosu: 2 bin 696 ölü

İspanya'da korona virüs nedeniyle 24 saat içerisinde 514 kişi hayatını kaybetti.

24.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:39
İspanya'da korona virüs bilançosu: 2 bin 696 ölü
İspanya 'da korona virüs nedeniyle 24 saat içerisinde 514 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölü sayısı 2 bin 696'ya yükseldi.

İspanya'da hükümet 24 saat içerisinde korona virüs nedeniyle 514 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 2 bin 696'ya ulaştığını açıkladı. Çin, İtalya ve ABD'den sonra en çok vakanın olduğu İspanya'da 4 bin 537 yeni vakanın ortaya çıkmasıyla vaka sayısı 39 bin 673'e yükseldi.

İspanya dezenfekte çalışmalarını hızlandırdı

İspanya'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sterilizasyon işlemleri hızlandırıldı. Ortak kullanım alanları, sokaklar ve toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor. - MADRİD

Kaynak: İHA

Etiketler : Hükümet, İspanya, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:15: Kuaförü makasla ağır yaralayan şahıs tutuklandı - Haberler 15:15: Emniyet'ten 65 yaş üstü vatandaşlara destek - Haberler 15:15: Bakırköy'de 'korona' testi kuyruğu havadan görüntülendi - Haberler 15:14: Kırşehir'de, yasaklara uymayan 10 kişiye para cezası uygulandı - Haberler 15:08: Tatvan'ın yeni tanıtım filmi yayınlandı - Haberler 14:39: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var - Haberler 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:10: Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu - Haberler 14:09: Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı - Haberler 14:08: Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı - Haberler 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Loading