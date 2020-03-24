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İspanya'da korona virüs bilançosu: 2 bin 696 ölü

İspanya'da korona virüs nedeniyle 24 saat içerisinde 514 kişi hayatını kaybetti.

24.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:45
İspanya'da korona virüs bilançosu: 2 bin 696 ölü
İspanya 'da korona virüs nedeniyle 24 saat içerisinde 514 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölü sayısı 2 bin 696'ya yükseldi.
İspanya'da hükümet 24 saat içerisinde korona virüs nedeniyle 514 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 2 bin 696'ya ulaştığını açıkladı. Çin, İtalya ve ABD'den sonra en çok vakanın olduğu İspanya'da 4 bin 537 yeni vakanın ortaya çıkmasıyla vaka sayısı 39 bin 673'e yükseldi.
İSPANYA DEZENFEKTE ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI
İspanya'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sterilizasyon işlemleri hızlandırıldı. Ortak kullanım alanları, sokaklar ve toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Hükümet, İspanya, Güncel

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