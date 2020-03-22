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İspanya'da korona virüs bilançosu ağırlaşıyor

İspanya'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı bin 381'e ulaştı.

22.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:55
İspanya'da korona virüs bilançosu ağırlaşıyor
İspanya'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı bin 381'e ulaştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Henüz en kötüsü gelmedi" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle İspanya'da bilanço artıyor. İspanya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 381'e, vaka sayısının ise 25 bin 496'ya yükseldiği bildirildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez düzenlediği basın toplantısında, "Henüz en kötüsü gelmedi" uyarısında bulunarak korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında gerekli olan her şeyin yapılacağını belirtti. Başbakan Sanchez ayrıca, ülkede 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi durumun yaşandığını aktardı.

Öte yandan, İspanya'da geçtiğimiz 13 Mart'ta ülke genelinde 15 günlük olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu. - MADRİD

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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