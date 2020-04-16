Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İspanya'da korona virüsten 1 günde 551 can kaybı

İspanya'da yeni tip korona virüs nedeniyle son 24 saatte 551 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

16.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:34
İspanya'da korona virüsten 1 günde 551 can kaybı

İspanya 'da yeni tip korona virüs nedeniyle son 24 saatte 551 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.


İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki korona virüs vaka ve ölü sayısına ilişkin son istatistikleri paylaştı. İspanya'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 551 kişinin daha hayatını kaybettiği, ölü sayısının 19 bin 130'a yükseldiği açıklandı. Son 24 saatte vaka sayısı da 182 bin 816'ya ulaştı. - MADRİD

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, İspanya, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Haberler
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Haberler ›› 3. Sayfa ››İspanya'da korona virüsten 1 günde 551 can kaybı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:19: Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor - Haberler 15:16: Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 181 ölüm - Haberler 15:16: Hırsızlıktan sabıkalı 5 şüpheli karakolu birbirine kattı - Haberler 15:14: MHP'li Kalaycı: "Çiftçinin banka borçları bir yıl ertelenerek faizsiz kredi verilmelidir" - Haberler 15:13: İYİ Partili Ağıralioğlu: Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz - Haberler 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak 13:29: Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı - Haberler 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var 10:52: Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor