İspanya'da korona virüsten 1 günde 551 can kaybı

İspanya 'da yeni tip korona virüs nedeniyle son 24 saatte 551 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki korona virüs vaka ve ölü sayısına ilişkin son istatistikleri paylaştı. İspanya'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 551 kişinin daha hayatını kaybettiği, ölü sayısının 19 bin 130'a yükseldiği açıklandı. Son 24 saatte vaka sayısı da 182 bin 816'ya ulaştı.

(İHA)