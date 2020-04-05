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İspanya'da korona virüsten ölenlerin sayısı 12 bin 418'e yükseldi

İspanya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 674 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 12 bin 418'e yükseldi.

05.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:39
İspanya'da korona virüsten ölenlerin sayısı 12 bin 418'e yükseldi
İspanya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 674 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 12 bin 418'e yükseldi.

Korona virüs salgınında İtalya'nın ardından en çok ölümün kaydedildiği İspanya'da bilanço artıyor. İspanya'da resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 674 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının ülke genelinde 12 bin 418'e yükseldiği belirtildi. Toplam vaka sayısının 130 bin 759'a ulaştığı ülkede bugüne kadar 38 bin 80 kişinin taburcu edildiği ifade edildi.

İspanya'da alınan karantina önlemleri kapsamında insanların yalnızca yiyecek veya ilaç almak, hastaneye gitmek ve işe gitmek için dışarı çıkmasına izin veriliyor. - MADRİD

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İspanya'da korona virüsten ölenlerin sayısı 12 bin 418'e yükseldi - Haberler

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