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İspanya'da koronadan 1 günde 769 ölüm

İspanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölü sayısı 4 bin 89'a, vaka sayısı 64 bin 59'a ulaştı.

27.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:07
İspanya'da koronadan 1 günde 769 ölüm
İspanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölü sayısı 4 bin 89'a, vaka sayısı 64 bin 59'a ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa'ya yayılan ölümcül korona virüsü İspanya'da bilançoyu ağırlaştırıyor. Korona virüsü kontrol altına almakta zorlanan İspanya'da korona virüsü nedeniyle 1 günde 769 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 bin 858'e, vaka sayısı ise 64 bin 59'a yükseldi.

İtalya'dan sonra en fazla can kaybının yaşandığı İspanya'nın Avrupa'nın yeni salgın merkezi haline gelmesinden endişe ediliyor.

Öte yandan ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar sonucu sokaklar sessizliğe gömülürken Başbakan Pedro Sanchez, "Önümüzde zor günler var" demişti. - MADRİD

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel

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