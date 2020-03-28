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İspanya'da koronavirüs nedeniyle bir günde 832 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı.

28.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:24
İspanya'da koronavirüs nedeniyle bir günde 832 kişi hayatını kaybetti
İspanya 'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı. Bu artışla ülkede ölen sayısı 5 bin 690'a çıktı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: Dunya.com



Etiketler: İspanya, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››İspanya'da koronavirüs nedeniyle bir günde 832 kişi hayatını kaybetti - Ekonomi

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