İspanya'da koronavirüs nedeniyle bir günde 832 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı.
28.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:24
İspanya 'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı. Bu artışla ülkede ölen sayısı 5 bin 690'a çıktı.
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Kaynak: Dunya.com