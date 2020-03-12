Menü
Haberler ›› Dünya ››İspanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 84'e yükseldi - Haberler

İspanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 84'e yükseldi

İspanya'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e yükseldi.

12.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:56
İspanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 84'e yükseldi

İspanya 'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 2 bin 968 olarak açıklandı.

İspanya'da vaka ve can kaybı sayısında artış görüldü. Yetkililer, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e, vaka sayısının ise 2 bin 968'e yükseldiğini açıkladı. İspanya'nın Galiçya bölgesi, Özerk Bask Bölgesi ve Murcia kentinde ikinci bir açıklamaya kadar ara verildi.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : İspanya, Dünya

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Haberler
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Haberler
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı Haberler
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Haberler
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Haberler
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti Haberler
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı