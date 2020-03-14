İspanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 134'e yükseldi
İspanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında cumartesi günü önemli patlama yaşanırken, yetkiler, bugün içinde bin 519 kişide daha virüs saptandığını duyurdu.
14.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:18
İspanya 'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında cumartesi günü önemli artış yaşanırken yetkiler, sadece son 24 saat içinde bin 519 kişide daha virüs saptandığını duyurdu.
Böylelikle ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 134'e, vaka sayısı 5 bin 753'e çıktı.
Böylelikle ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 134'e, vaka sayısı 5 bin 753'e çıktı.
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Kaynak: Euronews.com
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