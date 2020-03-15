İspanya'da koronavirüs tedbirleri
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 15 gün olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından başkent Madrid sokaklarında az sayıda insan görüldü.
15.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:29
İspanya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 15 gün olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından başkent Madrid sokaklarında az sayıda insan görüldü.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
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