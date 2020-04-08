Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İspanya'da koronavirüs vakası görülmeyen tek yer: Zahara de la Sierra kasabası kapılarını DHA'ya...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İspanya'nın Cadiz kentine bağlı Zahara de la Sierra kasabası, ülkede koronavirüs (Covid-19) tespit edilmeyen tek kasaba olarak biliniyor.

08.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:45
İspanya'da koronavirüs vakası görülmeyen tek yer: Zahara de la Sierra kasabası kapılarını DHA'ya...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İspanya'nın Cadiz kentine bağlı Zahara de la Sierra kasabası, ülkede koronavirüs (Covid-19) tespit edilmeyen tek kasaba olarak biliniyor. Koronavirüs vakası görülmeyen tek yer olan Zahara de la Sierra kasabası kapılarını Demirören Haber Ajansı'na açtı. Zahara de la Sierra Belediye Başkanı Santiago Galvan, koronavirüsten korunmanın sırrının 24 saat çamaşırsuyunun hammadesi ile sokakları dezenfekte olduğunu söyledi.

İspanya'nın Cadiz kentine bağlı Zahara de la Sierra kasabası, koronavirüs nedeniyle zor günler yaşayan İspanya'da vaka görülmeyen tek bölge olarak kaydedildi. 1526 kişinin yaşadığı kasaba giriş çıkışlarında ve içerisinde virüse karşı alınan tedbirler ise DHA kameralarınca kaydedildi.

HANGİ ÖNLEMLER ALINIYOR?

Kasabanın toplamda 5 girişi bulunuyor ve bunlardan 4'ü virüsün yayılmasını önlemek amacıyla kapatıldı. Öte yandan, kasabanın belediye başkanı tarafından alınan kararla, kasabaya giriş yapacak her araç dezenfektan sıvılarla yıkanıyor. Kasabada yaşayanların ise temel ihtiyaçlar harici evlerinden çıkmaması tavsiye ediliyor.

3 GÜNDE BİR 10 KİŞİ KASABAYI DEZENFEKTE EDİYOR

Kasabada virüse karşı alınan önlemlere ek olarak, 3 günde bir sabah saatlerinde 10 kişilik bir grubun kasaba sokaklarında dezenfekte çalışmaları yaptığı belirtildi. Öte yandan, evlerinden çıkamayanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için 2 görevlinin çalıştığı ifade edildi. Bunlara ek olarak, güvenlik güçleri, polis araçlarındaki megafon vasıtasıyla halkı bilgilendiriyor.

BELEDİYE BAŞKANI: BU İŞİN SIRRI 24 SAAT DEZENFEKTE

Zahara de la Sierra Belediye Başkanı Santiago Galvan, koronavirüsten korunmanın en önemli yolunun 24 saat dezenfekte olduğu ifade etti. Galvan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugüne kadar hiçbir bulaşma ya da virüs görülmedi. Salgın ortaya çıktığında bir takım önlemler aldık. Bunların bir tanesi de şehirdeki hareketliliği ve araç giriş çıkışıdır. Şehre giriş yollarından sadece birini açık bıraktık bu da polisin ve belediye ekiplerinin işini kolaylaştırdı. Bu işin sırrı 24 saat dezenfekte yapmak. Çamaşır suyunun hammedesi ile suyu karıştırarak hazırlanan dezenfektanla temizlik yapıyoruz. Sıfır temas ve halkın duyarlı olması da bizi bu salgına karşı korudu. Herkes evinden çıkmamak için bize söz verdi. Kasabaya 150 metre mesafede ise gelen araçlar durdurulup dezenfekte işlemleri yapıldıktan sonra girişe izin veriyoruz. En önemlisi de hala herhangi bir vakanın olmamasıdır. Buna seviniyoruz. Dediğim gibi insanlar duyarlılar ve evlerinden çıkmıyorlar. Gördüğünüz gibi bugün de sakin ve sessiz bir gün mevcut kasabamızda. Hafta sonu sokakları ve kasaba meydanını dezenfekte ediyoruz. Tüm hizmetleri insanların evlerine götürüyoruz."

'UMARIM VİRÜS HİÇ BURAYA GELMEZ'

Zahara de la Sierra'da market sahibi olan Maria Jose Garcia, alınan önlemlerden memnun olduğunu belirterek, "Adım Maria José Garcia, Zahara de la Sierra'da market sahibiyim. Bizler de dünyada olup bitenlerden dolayı çok kaygılıyız. Tüm komşularıma sabırlar diliyorum. Şehrimizde alınan önlemlerden dolayı çok memnunum. Bizler burada izoleyiz, umarım virüs hiç buraya gelmez" ifadelerini kullandı.

'SIKI DEZENFEKTE VE AZ TEMAS SAYESİNDE HUZURLA YAŞIYORUZ'

Kasaba sakinlerinden Marina S. ise, dezenfekte ve az temas sayesinde huzurla yaşadıklarını belirterek, "Burada sıkı dezenfekte ve az temas sayesinde huzurla yaşıyoruz. Dünyadaki ölümlere üzülüyoruz. Artık bu salgının bitmesini istiyoruz. Burada alım gücü düşük olan, yani bizim gibi insanlara olan yardım ve moral sayesinde virüsle başa çıkıyoruz. Temizliğin önemini herkes anlamalı" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

-Kasabanın kapatılan girişleri

-Araçların dezenfekte çalışmaları

-Akşamları megafonla uyarı yapan polisler

-Market sahibi kadınla röportaj

-Marina ile röportaj

-Belediye Başkanı Galvan ile röportaj


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İspanya'da koronavirüs vakası görülmeyen tek yer: Zahara de la Sierra kasabası kapılarını DHA'ya... - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenecek mi? EPDK’dan açıklama geldi Haberler
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenecek mi? EPDK'dan açıklama geldi
İspanya’da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı Haberler
İspanya'da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu Haberler
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya Haberler
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler Haberler
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli! Haberler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli!
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti Haberler
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek Haberler
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek

Son Dakika Güncel Haberleri

12:29: Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye açıklaması: Vaka sayılarında büyük artış yaşandı - Haber 12:29: Sancaktepe'deki hastane çalışmaları havadan fotoğraflandı - Haber 12:29: Uşak'ta karantinadaki misafirlere doğum günü sürprizi - Haber 12:29: Osmangazi Belediyesi'nden pazar yerlerine el dezenfektanı - Haber 12:29: Antalya OSB Başkanı Ali Bahar: "Maske uyarısı yaptı diye fırın basan cehalet, korona virüsten daha... - Haber 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber 11:54: İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını açıkladı - Haber 11:33: İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek - Haber 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı - Haberler 11:13: Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? - Haber 10:50: Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt - Haber 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler