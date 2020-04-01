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İspanya'da koronavirüse yakalananların sayısı 100 bini aştı

İspanya'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısının 100 bini geçtiği bildirildi.

01.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:38
İspanya'da koronavirüse yakalananların sayısı 100 bini aştı

İspanya 'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısının 100 bini geçtiği bildirildi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 102 bin 136'ya ulaştığını açıkladı. Virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise son 24 saatte 864 kişi artarak 9 bin 53'e çıktığı; son 5 günde ise günlük olarak 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İspanya, Dünya
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Haberler ›› Dünya ››İspanya'da koronavirüse yakalananların sayısı 100 bini aştı - Haberler

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