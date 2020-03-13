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İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye çıktı

İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye çıktı.

13.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:44
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye çıktı

İspanya 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye çıktı. Vaka sayısı ise 4 bin 200 olarak açıklandı.

İspanya'da son 24 saatte 34 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 1063 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Son güncellemelere göre, İspanya'da vaka sayısı 4 bin 200'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 120'ye yükseldi.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : İspanya, Dünya

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