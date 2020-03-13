Menü
Haberler ›› Dünya ››İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi - Haberler

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İspanya'da ölü sayısı 120'ye yükseldi. Virüsün bulaştığı hasta sayısı da 4 bin 200'e çıktı.

13.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:48

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 600'ün üzerinde insan hayatını kaybetti. Dünyada büyük panik yaratan ölümcül virüs Avrupa'da da hızla yayılırken, İspanya 'dan korkutan bir haber daha geldi.

ÖLÜ SAYISI 120'YE YÜKSELDİ

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan kişilerde ölü sayısının 120'ye, virüsün bulaştığı hasta sayısının da 4 bin 200'e çıktığını duyurdu.

VAKA SAYISI 2 BİN 78'E YÜKSELDİ

Bakanlık, vaka sayısını da yaklaşık bin artışla 4 bin 200 olarak güncelledi. İspanya'da virüsün en yaygın görüldüğü başkent Madrid 'de ölü sayısının 64, vaka sayısının da 2 bin 78 olduğu belirtildi.

Okul ve üniversitelerde eğitime ara verilen, müze, tiyatro ve sosyal merkezlerin kapatıldığı Madrid'deki tüm bar, restoran ve diskoların da yarından itibaren kapalı tutulması kararı alındı. Ayrıca Madrid'deki Ulusal Mahkeme tüm duruşmaların ertelendiğini duyurdu.

İSPANYA BAŞBAKANI KONUŞMA YAPACAK

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in koronavirüsle ilgili kısa süre sonra konuşma yapacağı açıklandı. Sanchez'in İspanya genelinde "olağanüstü hal" ilan ederek Kovid-19 konusunda yeni önlemleri duyurması öngörülüyor.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
Etiketler : İspanya, Madrid, Dünya, Güncel

İlgili Haberler

Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyorBilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Paylaş

Manşet 

Haberler

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü Haberler
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Haberler
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi Haberler
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı Haberler
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı