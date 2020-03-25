İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti

İspanya 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 738 kişinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. Ülkede virüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Covid-19 sebebiyle İspanya'da son açıklanan verilere göre 738 kişi daha öldü. Virüs sebebiyle bugüne kadar ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 434'e yükselirken, Çin'de ise 3 bin 281 kişi hayatını kaybetti. İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı Çin'i geçti.İspanya'da virüs tespit edilenlerin sayısı da 24 saat içerisinde yüzde 20 artarak 47 bin 610'a yükseldi.

Kaynak: DHA