Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı rekor artışla 5 bin 690'a çıktı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar tespit edilen günlük en yüksek rakama ulaşarak, 832 artışla 5 bin 690'a çıktı.

28.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:54
İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı rekor artışla 5 bin 690'a çıktı
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar tespit edilen günlük en yüksek rakama ulaşarak, 832 artışla 5 bin 690'a çıktı.
İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan 25 Mart'ta 738, 26 Mart'ta 655 ve dün 769 kişi hayatını kaybederken bugün bu sayı 832 olarak kaydedildi.
İspanya böylece dün Kovid-19'dan 969 kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'dan sonra bir günde en yüksek kaybın yaşandığı ikinci ülke oldu.
İtalya'nın ardından Kovid-19'dan en fazla ölümün olduğu ikinci ülke durumundaki İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 690'a ulaştı.
Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 8 bin 189 artarak, 72 bin 248'e yükseldi.
Virüs bulaşanlardan 40 bin 630'u hastanelerde tedavi görürken, bunlardan 4 bin 575'i yoğun bakımda tutuluyor.
Taburcu edilen hasta sayısı ise son 24 saatte 2 bin 928 artışla 12 bin 285'e çıktı.
Diğer yandan Sağlık Bakanlığı verilerine göre virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde, ölü sayısı düne nazaran 345 artışla 2 bin 757'ye, vaka sayısı da 2 bin 277 artışla 21 bin 520'ye ulaştı.
Kovid-19 bulaşan sağlık personeli sayısının ise 10 bin olduğu belirtildi.
Salgın, Madrid'in ardından en yaygın olarak, Katalonya (1070 ölü, 14 bin 263 vaka) ve Castilla y La Mancha (448 ölü, 4 bin 512 vaka) ve Castilla y Leon (321 ölü, 4 bin 791 vaka) özerk bölgelerinde görülüyor.
Olağanüstü halin ikinci haftasını dolduran İspanya'da, salgına karşı mücadelede en büyük eksiğin tıbbi malzeme ve sağlık personeli olduğu belirtiliyor.
Ülke basınına açıklama yapan sağlık çalışanları ise vaka sayısının ülke genelinde 500 binin üzerinde olduğunu ancak hastalığı hafif atlatan ve evde tedavi görenler nedeniyle gerçek rakamların kayda geçmediğini savunuyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı rekor artışla 5 bin 690'a çıktı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ağlatan yardım! İmam, 65 yaş üzerine Kur’an ve kuş yemi götürdü Haberler
Ağlatan yardım! İmam, 65 yaş üzerine Kur'an ve kuş yemi götürdü
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan’ın ilk sözleri Haberler
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan'ın ilk sözleri
Çalışanların durumuyla ilgili iktidara seslenen Kılıçdaroğlu: Meclis’e gelirse destek veririz Haberler
Çalışanların durumuyla ilgili iktidara seslenen Kılıçdaroğlu: Meclis'e gelirse destek veririz
Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu Haberler
Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bütün uçuşlar durduruluyor Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruluyor
Almanya’da doktorlara talimat gitti: Durumu kötü olanlara dokunmayın Haberler
Almanya'da doktorlara talimat gitti: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir? Haberler
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir?
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı Haberler
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:00: Erzurum'da İl İdare Kurulu toplantısı gerçekleştirildi - Haber 16:00: Çöp ev temizlendi - Haber 16:00: Uludağ Milli Parklar gişeleri kapatıldı - Haber 16:00: Avrupa Satranç Şampiyonu Çelik ücretsiz dezenfektan dağıttı - Haber 15:58: Bulgaristan'da iki Türk vatandaşına Korona virüs teşhisi konuldu - Haber 15:33: Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti - Haberler 14:30: İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:28: Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı - Haberler 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber