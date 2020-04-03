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İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e yükseldi.

03.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:30
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi
İspanya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.
Bakanlığın verilerine göre, virüsten ölenlerin sayısı 24 saatte 932 artarak 10 bin 935 oldu.
Ülkede dün virüsten ölenlerin sayısı 950 artmıştı.
Ülkede vaka sayısı da düne göre 7 bin 472 artışla 117 bin 710'a yükseldi. Buna göre İspanya, vaka sayısında İtalya 'nın (115 bin 716) üstüne çıktı.
Halen ülkede Kovid-19 vakalarından 6 bin 416'sı (düne göre 354 artış) yoğun bakımda olmak üzere toplam 56 bin 637'si hastanede tedavi görürken, taburcu olanların toplam sayısı düne nazaran 3 bin 770 artışla 30 bin 513 oldu.
İspanya, Çin'in (76 bin 791) ardından Kovid-19 vakalarında en fazla iyileşmenin görüldüğü ikinci ülke konumunda bulunuyor.
Diğer yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 308 artışla 4 bin 483'e çıktı.
Kentte vaka sayısı düne nazaran 2 bin 33 artışla 34 bin 188 oldu.
Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerini buz pistinde bekleten Madrid özerk yönetimi, buranın dolmasından dolayı Majadahonda ilçesindeki başka bir buz pistini daha benzer amaçla kullanacağını duyurdu.
Madrid'in ardından İspanya'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü özerk yönetim Katalonya olurken, son rakamlara göre burada 2 bin 335 ölü (düne göre 242 artış) ve 23 bin 460 vaka bulunuyor.
Öte yandan Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında İspanya'da 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü halin ikinci kez uzatılması bekleniyor.
Sol koalisyon hükümeti, süresi 12 Nisan'da dolacak olağanüstü halin 26 Nisan'a kadar uzatılması gerektiğini düşünürken, hükümetin kriz yönetimini sert dille eleştiren muhalefet partilerinin olağanüstü halle ilgili farklı önergeler sunma hazırlığında olduğu kaydediliyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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