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İspanya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 13 bin 798'e çıktı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 743 artışla 13 bin 798'e yükseldi.

07.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:48
İspanya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 13 bin 798'e çıktı
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 743 artışla 13 bin 798'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, son 4 gündür Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm ve vaka artışlarındaki düşüş tekrar yükselişe geçti.
İspanya'da dün 637 olarak açıklanan Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı bugün 743 olarak verildi. Bu rakamla ülkede salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 798'e yükseldi.
Diğer yandan vaka sayısı ise düne nazaran 5 bin 478 artışla toplamda 140 bin 510 oldu. İspanya'da bir gün önceki vaka artışı 4 bin 273 idi.
Mevcut durumda Kovid-19 hastalarından 7 bin 69'unun (düne göre 138 artış) yoğun bakımda olduğu ve taburcu olanların toplam sayısının düne nazaran 2 bin 771 artışla 43 bin 208'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Diğer yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 235 artışla 5 bin 371'e çıktı.
Kentte vaka sayısı da son 24 saate göre 1 bin 746 artışla 40 bin 469 olarak açıklandı.
Sol koalisyon hükümeti, ülkede Kovid-19 ile mücadele için 14 Mart'ta yürürlüğe koyduğu olağanüstü hali, 25 Nisan gece yarısına kadar uzatacağını açıklamıştı.
Hükümet, 12 Nisan'dan itibaren olağanüstü halin kapsamını yavaş yavaş küçültüp, bazı iş kollarını tekrardan aktif duruma getirmeyi planlıyor.
Bununla ilgili Meclis onayı bu hafta içinde alınacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İspanya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 13 bin 798'e çıktı - Haberler

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