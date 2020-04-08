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İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 14 bin 555'e çıktı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 757 artışla 14 bin 555'e çıktı.

08.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:24
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 14 bin 555'e çıktı
İspanya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 757 artışla 14 bin 555'e çıktı.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Ülkede, 2-6 Nisan'da görülen yeni tip koronavirüs hastalarında günlük ölüm sayısındaki düşüş durdu, dün ve bugün açıklanan rakamlarda yeniden artışa geçti.
İspanya'da dün 743 olarak açıklanan Kovid-19 hastalarındaki ölüm sayısı, bugün 757 olarak duyuruldu. Bu rakamla ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 555'e yükseldi.
Diğer yandan vaka sayısı ise düne nazaran 6 bin 180 artışla toplamda 146 bin 690 oldu.
Ülkede, günlük vaka sayılarının da son iki gündür yükselişte olması dikkati çekti.
İlk defa yoğun bakımdaki hasta sayısı açıklanmadı
Kovid-19 hastalarından taburcu edilenlerin toplam sayısının düne nazaran 4 bin 813 artışla 48 bin 21'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Özerk yönetimlerden veri akışında sorun olduğu belirtilerek, ilk defa yoğun bakımdaki hasta sayısı açıklanmadı. Bununla ilgili dün verilen rakam, 7 bin 69 hastanın yoğun bakımda olduğuydu.
Virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 215 artışla 5 bin 586'ya çıktı. Kentte vaka sayısı da son 24 saate göre 1 bin 981 artışla 42 bin 450 olarak açıklandı.
Mecliste OHAL'in uzatılmasıyla ilgili yarın oylama yapılacak
Sol koalisyon hükümeti, ülkede Kovid-19'la mücadele için 14 Mart'ta yürürlüğe koyduğu olağanüstü hali (OHAL) 25 Nisan gece yarısına kadar uzatacağını açıklamıştı.
Olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili meclisteki oylama yarın yapılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, İspanya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 14 bin 555'e çıktı - Haberler

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