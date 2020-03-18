İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi

Dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını tüm Avrupayı etkisi altına aldı. Avrupa'da ölümcül virüsten en çok etkilenen ülkeler arasında olan İspanya 'da ise durum iyice ağırlaşıyor. Yeni tip koronavirüs vaka sayısının 13 bin 700'ü geçtiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 558'e yükseldi.

İSPANYA'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, Kovid-19 günlük bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs vaka sayısının 13 bin 716'ya çıktığını belirtti. Ülkede, ölümcül virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 558'e yükseldi. Virüs nedeniyle durumu ağır olan 774 kişi ise yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor.

"BİR GÜN İÇİNDE KAYDEDİLEN EN YÜKSEK VAKA ARTIŞI"

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, yaptığı Kovid-19 bilgilendirme toplantısında "İspanya'da düne kıyasla Kovid-19 vaka sayısında 2 bin 538 artış olduğunu ifade etti. Bu, salgın sürecinde İspanya'da bir gün içinde kaydedilen en yüksek vaka artışı oldu." dedi

BİR HAFTA İÇİNDE 17 YAŞLI HAYATINI KAYBETTİ

Simon, Madrid 'de bir huzurevinde 17 yaşlının bir hafta içinde yeni tip koronavirüsten ölmesinin ardından savcılığın soruşturma başlattığını açıkladı. Başkent Madrid, 355 ölü ve 4 bin 871 vaka ile Kovid-19'un İspanya'da en çok görüldüğü bölge olarak kayıtlara geçti.Madrid'de bir hafta öncesine göre yoğunluk oranı metrolarda yüzde 69, otobüslerde yüzde 75 azaldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, mecliste yaptığı konuşmada, "En zor dönem daha gelmedi." demişti.

Kaynak: AA