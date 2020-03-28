Son dakika: İspanya’da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı

İspanya 'da 24 saat içerisinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 832 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölü sayısı 5 bin 694'e ulaştı.İspanya'da bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 832 olarak açıklandı. Ülkede koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 5 bin 694'e; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 72 bin 248'e yükseldiği belirtildi.

İspanya medyası, 24 saatlik bilançoyu "Korkunç" başlığıyla duyurdu.

VİRÜS, 600 BİNDEN FAZLA İNSANA BULAŞTI

Öte yandan ilk olarak 12 Aralık'ta tespit edilen yeni tip koronavirüs 4 ay dahi geçmeden 600 binin üzerinde insana bulaştı. Türkiye'de 5 bin 698 kişiye bulaşarak 92 vatandaşımızın ölümüne sebep olan Kovid-19, dünya genelinde ise 27 binden fazla insanı öldürdü.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği Habermetre'deki bilgilere göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 600 bin 787'ye ulaştı.

EN FAZLA VAKA ABD'DE

En fazla vaka görülen ülke, 104 bin 256 vakayla ABD olurken, onu 86 bin 498 vakayla İtalya takip ediyor.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 394 vaka görüldü. 65 bin 719 vakanın görüldüğü İspanya, 53 bin 340 vakanın görüldüğü Almanya, 32 bin 964 vakanın görüldüğü Fransa, 32 bin 332 vakanın görüldüğü İran, 14 bin 543 vakanın görüldüğü İngiltere, 12 bin 928 vakanın görüldüğü İsviçre vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.

200'E YAKIN ÜLKEYE BULAŞTI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 27 bin 417 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA