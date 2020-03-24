Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İspanya'da Kovid-19 salgınında ölü ve vaka sayısında rekor artış devam etti - Haberler

İspanya'da Kovid-19 salgınında ölü ve vaka sayısında rekor artış devam etti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 514 rekor artışla 2 bin 696'ya, vaka sayısı ise 6 bin 584 artışla 39 bin 673'e ulaştı.

24.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:36
İspanya'da Kovid-19 salgınında ölü ve vaka sayısında rekor artış devam etti
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 514 rekor artışla 2 bin 696'ya, vaka sayısı ise 6 bin 584 artışla 39 bin 673'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkede salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 182'den 514 artışla 2 bin 696'ya, vaka sayısı da 33 bin 89'dan 6 bin 584 artışla 39 bin 673'e çıktı.
Böylece ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle en yüksek ölü ve enfekte sayısı kayda geçmiş oldu.
Ölü sayısını ilk olarak 2 bin 694 olarak duyuran Bakanlık, kısa süre içinde rakamı 2 bin 696 olarak güncelledi.
Acil serviste tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı 2 bin 636 olarak duyurulurken, son 24 saatte taburcu edilen hasta sayısı da 439 artışla 3 bin 794'e ulaştı.
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 19 Mart'tan itibaren büyük artış gösteriyor.
İstatistiklere göre ölümlerde 19 Mart'ta 169, 20 Mart'ta 215, 21 Mart'ta 344, 22 Mart'ta 394, 23 Mart'ta 462 ve son olarak bugün 514 artış oldu.
Diğer yandan Kovid-19'un en fazla görüldüğü Madrid özerk bölgesinde ölü sayısı son 24 saatte 272 artışla 1535'e, vaka sayısı da 1777 artışla 12 bin 352'ye çıktı.
Madrid'in ardından en fazla ölüm Katalonya (282) ve Castilla y La Mancha (212) özerk yönetimlerinde görülüyor.
Başbakan Pedro Sanchez, pazar günü yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında ölü ve vaka sayısında bu hafta çok ciddi artış olacağı uyarısında bulunarak halktan psikolojik olarak kendilerini bu duruma hazırlamalarını istemişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Hüküm iptal edildi! OHAL kararıyla mesleğe dönenler yönetici olabilecek Haberler
Hüküm iptal edildi! OHAL kararıyla mesleğe dönenler yönetici olabilecek
Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt’ten geldi Haberler
Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt'ten geldi
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı Haberler
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı
Diriliş’in Almıla Hatun’u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti Haberler
Diriliş'in Almıla Hatun'u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti
Çin’de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haberler
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti Haberler
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi Haberler
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı Haberler
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:16: Hakkari'deki terör operasyonu: 16 gözaltı - Haber 15:16: Türkyılmaz: "Büyüklerimiz bize emanet" - Haber 15:16: Trakya Üniversitesi koronavirüs kaynaklı olumsuzluklar nedeniyle kira talebinde bulunmayacak - Haber 15:16: Yozgat'ta koronavirüs yasağına uymayan 42 kişiye işlem yapıldı - Haber 15:15: Çorum Belediyesinden sağlık çalışanlarına ücretsiz taşıma hizmeti - Haber 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:10: Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı - Haber 13:55: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:31: Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler
Loading