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İspanya'da Kovid-19 salgınında ölü ve vaka sayılarında düşüş sürüyor

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 637 artışla 13 bin 55'e çıksa da ölü ve vaka sayısının 5 gündür düşüş eğrisinde olması dikkati çekti.

06.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:38
İspanya'da Kovid-19 salgınında ölü ve vaka sayılarında düşüş sürüyor
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 637 artışla 13 bin 55'e çıksa da ölü ve vaka sayısının 5 gündür düşüş eğrisinde olması dikkati çekti.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.
Salgından en fazla etkilenen ülkelerden İspanya'da Kovid-19 hastalarında 24 Mart'tan bu yana en düşük ölüm artışı kaydedildi.
Bakanlığın verilere göre, düne göre 637 artışla toplam ölü sayısı 13 bin 55'e çıktı.
Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda şimdiye kadar günlük en yüksek ölü sayısı 950 ile 2 Nisan'da açıklanırken, rakamlar bu tarihten itibaren düşüşe geçti.
Koronavirüs ile bağlantılı olarak 24 Mart'ta 514, 25 Mart'ta 738, 26 Mart'ta 655, 27 Mart'ta 769, 28 Mart'ta 832, 29 Mart'ta 838, 30 Mart'ta 812, 31 Mart'ta 849, 1 Nisan'da 864, 2 Nisan'da 950, 3 Nisan'da 932, 4 Nisan 809, 5 Nisan'da 674 kişi hayatını kaybetmişti.
Diğer yandan vaka sayısı ise düne nazaran 4 bin 273 artışla toplamda 135 bin 32'ye yükseldi.
Mevcut durumda Kovid-19 hastalarından 6 bin 931'inin (düne göre 70 artış) yoğun bakımda olduğu ve taburcu olanların toplam sayısının düne nazaran 2 bin 357 artışla 40 bin 437'ye çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Diğer yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 195 artışla 5 bin 136'ya çıktı. Madrid'de de ölü ve vaka sayılarında azalma görüldüğü, yoğun bakımdaki hasta sayısının düşmeye başladığı bildirildi.
Kentte son vaka sayısı düne nazaran 1134 artışla 38 bin 723 olarak açıklandı.
Ayrıca, koronavirüsten dolayı İspanya'da şu ana kadar 12 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği kaydedildi.
Sol koalisyon hükümeti, ülkede Kovid-19 ile mücadele için 14 Mart'ta yürürlüğe koyduğu olağanüstü hali 25 Nisan gece yarısına kadar uzatacağını açıklamıştı.
Hükümet, 12 Nisan'dan itibaren olağanüstü halin kapsamını yavaş yavaş küçültüp, bazı iş kollarını tekrardan aktif duruma getirmeyi planlıyor.
Bununla ilgili meclis onayı bu hafta içinde alınacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İspanya'da Kovid-19 salgınında ölü ve vaka sayılarında düşüş sürüyor - Haberler

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