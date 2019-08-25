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İspanya'da küçük bir uçakla helikopter çarpıştı: 1'i çocuk 5 ölü

İspanya'nın Mallorca Adası'nda küçük bir yolcu uçağı ve helikopterin çarpışması sonucu biri çocuk en az 5 kişi hayatını kaybetti.

25.08.2019 17:16 İspanya'da küçük bir uçakla helikopter çarpıştı: 1'i çocuk 5 ölü
İspanya'nın Mallorca Adası'nda küçük bir yolcu uçağı ve helikopterin çarpışması sonucu biri çocuk en az 5 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'nın Balear Adaları Özerk Topluluğu yönetiminden yapılan açıklamaya göre, bugün yerel saatle 13.35'de Mallorca Adası'nda küçük bir yolcu uçağı ve helikopter çarpıştı. Açıklamada, gerçekleşen kazada biri çocuk en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, acil yardım ekiplerinin olay yerine sevk edildiği bildirildi.

İspanya basını, kazaya karışan uçak ve helikopterin bir tarlaya düştüğünü öne sürdü. - MALLORCA

İspanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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