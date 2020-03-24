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İspanya'da Müslümanlara 'her cuma balkonlarda ezan okuyun' çağrısı

İspanya'da Müslüman cemiyetlerden yapılan çağrılarla sosyal medyada başlatılan kampanya ile ülkedeki Müslümanlardan, her cuma günü balkon ve ya pencerelere çıkarak koronavirüse karşı çalışan herkese destek amaçlı ezan okumaları istendi.

24.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:31
İspanya'da Müslümanlara 'her cuma balkonlarda ezan okuyun' çağrısı
İspanya 'da Müslüman cemiyetlerden yapılan çağrılarla sosyal medyada başlatılan kampanya ile ülkedeki Müslümanlardan, her cuma günü balkon ve ya pencerelere çıkarak koronavirüse karşı çalışan herkese destek amaçlı ezan okumaları istendi.

Madrid'in Lavapies Mahallesindeki Bangladeşli Müslümanlar Cemiyeti de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, "Covid-19'a karşı kültürümüzden, inançlarımızdan ve olanaklarımızdan her birimiz bu mücadelede birlikte kürek çekiyoruz." değerlendirmesini yaptı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : İspanya, Dünya

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